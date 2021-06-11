Политолог предсказал Западу неминуемый упадок после обновления Атлантический хартии

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Новая Атлантическая хартия демонстрирует деградацию западных стран, а не их развитие, считает политолог Виктор Мизин.

Накануне документ подписал президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает издание "ПолитРоссия". Это свидетельствует о неминуемом упадке на Западе, убежден эксперт. Аналогичный документ подписали в 1941 году, однако тогда он опередил устройство мира после войны.

"Сейчас же они держатся исключительно за его остатки, то есть за стремительно уходящее прошлое. Но такой путь сегодня ведет не к развитию, а к упадку, а дальше — лишь забвение", — сказал Мизин.

Новый документ можно воспринимать как сброс всех масок. Теперь утверждение хартии выглядит как попытка двух равных атлантических держав подчинить мир своим правилам, добавил политолог.