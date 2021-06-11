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УАФ согласовала с УЕФА националистический лозунг на форме сборной

Спорт
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УАФ согласовала с УЕФА националистический лозунг на форме сборной
wikipedia.org / Вадим Чуприна / CC BY-SA 4.0

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко поделился итогами переговоров с УЕФА касательно националистических лозунгов на форме игроков сборной страны на Евро-2020.

Павелко отметил, что по итогам переговоров УАФ с Европейским футбольным союзом (УЕФА) сторонам удалось достичь компромиссного решения.

По его словам, на период проведения матчей турнира Европы — 2020 с утвержденным ранее дизайном экипировки на внутренней стороне футболок, где ранее размещался лозунг "Героям слава", появится еще один элемент — большая эмблема национальных сборных с картой Украины, тризубом и еще одной надписью — "Слава Украине". Павелко в своем Facebook-аккаунте назвал такие итоги переговоров "победным компромиссом".

#украина #уефа #лозунги
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