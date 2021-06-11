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Меркель отказалась асфальтировать дорогу для «русских немцев» из омской деревни

Россия и мир
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Меркель отказалась асфальтировать дорогу для «русских немцев» из омской деревни
ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не станет помогать жителям деревни Верхний Карбуш Омской области. Как сообщили в пресс-службе немецкого правительства, укладкой асфальта должны заниматься местные власти.

«Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к тому, что мы не будем это комментировать. Это дело местных властей», — говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее жители Верхнего Карбуша обратились к Меркель с просьбой отремонтировать дорогу в их деревне. По их словам, они неоднократно подавали прошения в разные «чиновничьи конторы и в правительство России», однако их нигде не услышали.

Записать видеообращение к немецкому канцлеру они решили по той причине, что деревня была основана русскими немцами. У многих местных жителей сохранились немецкие корни.

Власти района пообещали отремонтировать дорогу в 2022 году.

#деревня #ангела меркель #асфальт #регионы рф
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