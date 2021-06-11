Захарова поставила на место генсека НАТО при помощи эмодзи с бананом

mid.ru / Министерство иностранных дел Российской Федерации

Спикер МИД РФ Мария Захарова ответила генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу при помощи эмодзи с бананом.

Ранее Столтенберг заявил о якобы отсутствии положительного ответа России на предложение НАТО сотрудничать. Захарова напомнила генсеку Альянса, что Москва не раз говорила о своей готовности к диалогу, но ее не хотят слышать.

"На уровне руководства МИД РФ неоднократно комментировали ситуацию вокруг диалога России и НАТО. Это все актуально. Квинтэссенция нашей позиции такова: мы открыты к диалогу с Альянсом", — написала спикер МИД России.

Prt Scr Telegram / Мария Захарова

Она добавила, что страны НАТО отказались участвовать в Московской конференции по международной безопасности, куда их представителей приглашала Россия. В конце Захарова написала: "Эй, НАТО, выньте бананы из ушей", добавив к посту эмодзи.