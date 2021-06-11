В России будут штрафовать за распространение данных правоохранителей

pixabay.com /

Раскрытие данных сотрудников правоохранительных структур будет наказываться штрафом или арестом до четырех месяцев.

Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно законодательству, штрафы будут достигать 200 тысяч рублей. Запрет касается раскрытия данных правоохранителей и их близких, которые были получены с использованием служебного положения. Также в статье 183 Уголовного кодекса прописывается уголовная ответственность за незаконное получение доступа к коммерческой или банковской тайне путем подкупа или шантажа.