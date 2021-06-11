Sina: США потратят $1 млрд на защиту от «вымышленного» гиперзвука РФ и Китая

Пентагон резко изменил свою позицию по отношению к российскому гиперзвуку. Если раньше американские СМИ вслед за военным ведомством утверждали об отсутствии подобного оружия в мире, то сейчас в США бросились выделять средства для защиты от него. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sina.
Аналитики напомнили, что еще в начале года Вашингтон называл новости об успешных испытаниях гиперзвуковых комплексов РФ «Авангард», «Циркон» и «Кинжал» не иначе, как художественным вымыслом «пропагандистов».
Однако теперь Пентагон потребовал дополнительные средства из бюджета на разработку системы противодействия российскому и китайскому гиперзвуку — то есть на то, чего, по мнению американцев, не существует.
В частности, военное ведомство планирует потратить $1 млрд на развитие стратегической авиации. Новейшие разработки бомбардировщика-невидимки B-21 Raider поступят на вооружение американской армии лишь в 2026 году.
Читатели издания Sina назвали решение Пентагона нелогичным.
«В США проблемы с логикой, если они собираются противодействовать гиперзвуковому оружию увеличением финансирования стратегической составляющей ВВС», — подчеркнул один из комментаторов.
«Я прекрасно помню, что еще совсем недавно в США говорили, что никаких гиперзвуковых ракет у русских, а также у Китая, нет. Говорили, что все "Кинжалы", "Авангарды" и наши новейшие "Дунфэны" — вымысел пропагандистов. И вот они уже просят денег на противодействие этим гиперзвуковым вооружениям», — возмутился другой.