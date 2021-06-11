Sina: США потратят $1 млрд на защиту от «вымышленного» гиперзвука РФ и Китая

Prt Scr youtube.com / РИА Новости

Пентагон резко изменил свою позицию по отношению к российскому гиперзвуку. Если раньше американские СМИ вслед за военным ведомством утверждали об отсутствии подобного оружия в мире, то сейчас в США бросились выделять средства для защиты от него. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sina.

Аналитики напомнили, что еще в начале года Вашингтон называл новости об успешных испытаниях гиперзвуковых комплексов РФ «Авангард», «Циркон» и «Кинжал» не иначе, как художественным вымыслом «пропагандистов».

Минобороны РФ /

Однако теперь Пентагон потребовал дополнительные средства из бюджета на разработку системы противодействия российскому и китайскому гиперзвуку — то есть на то, чего, по мнению американцев, не существует.

В частности, военное ведомство планирует потратить $1 млрд на развитие стратегической авиации. Новейшие разработки бомбардировщика-невидимки B-21 Raider поступят на вооружение американской армии лишь в 2026 году.

wikipedia.org / U.S. Air Force Graphic

Читатели издания Sina назвали решение Пентагона нелогичным.

«В США проблемы с логикой, если они собираются противодействовать гиперзвуковому оружию увеличением финансирования стратегической составляющей ВВС», — подчеркнул один из комментаторов.