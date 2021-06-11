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Экс-помощника президента Абхазии осудили за незаконное хранение оружия

Происшествия
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Экс-помощника президента Абхазии осудили за незаконное хранение оружия
Global Look Press / Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Гулрыпшский районный суд приговорил экс-помощника президента Абхазии к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 10 тысяч рублей.

Ахра Авидзба обвиняется в незаконном приобретении и хранении оружия. Соответствующий арсенал нашли в его доме в рамках обыска по подозрению в якобы существовавшем заговоре по свержению властей республики.

Охранники Авидзбы, проходящие по тому же уголовному делу, оправданы с правом на реабилитацию. Все обвиняемые освобождены в зале суда. Изъятое по месту жительства обвиняемого оружие и боеприпасы будут переданы минобороны республики.

#суд #абхазия #авидзба
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