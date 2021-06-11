НМ ЛНР: пять ополченцев погибли в результате нападения украинских диверсантов

Федеральное агентство новостей /

Украинская диверсионная группировка совершила нападение на наблюдательный пост Народной милиции ЛНР 11 июня. В результате столкновения убиты пять луганских военнослужащих.

Инцидент произошел в населенном пункте Голубовское, заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Хладнокровное нападение на ополченцев было осуществлено диверсантами отдельного центра специальных операций "Запад" (бывший 8-й полк спецназначения ВСУ).

Также недавно наблюдатели ОБСЕ зафиксировали переброску военной техники ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Вооруженные силы Украины стянули в регион артустановки, танки и системы залпового огня.