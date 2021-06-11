Дезинфектолог Дубинин выступил против локдауна и призвал москвичей вакцинироваться

Prt Scr youtube.com / Николай Дубинин

Врач-дезинфектолог, директор по качеству компании "Добролов" Николай Дубинин объяснил, как в настоящий момент развивается ситуация с COVID-19 в России.

Депутат Государственный думы РФ Геннадий Онищенко поддержал решение российских властей не вводить жесткий локдаун. Главный эпидемиолог страны заметил, что несколько европейских государств входят в первую десятку стран по заболеваемости коронавирусной инфекцией. По словам Онищенко, Россия мониторит ситуацию и определяет тактику вакцинации, что является специфической профилактикой. Он призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Дубинин в эксклюзивном интервью "Журналистской правде" порассуждал о текущей эпидемиологической ситуации в стране. Он подчеркнул, что в последнее время все еще продолжают критиковать власть за первый локдаун. Многие признают этот опыт отрицательным, отметил врач.

"Вторую волну пандемии мы прожили без локдауна, это говорит о том, что первый вводить было не обязательно. Цифры заболеваемости в первом периоде были низкие, сейчас это, конечно, не оправдано. У нас есть опыт прекращения работы по отраслям, запрет на массовые мероприятия по определенному количеству людей. Такие меры вполне могут рассматриваться", — поделился мнением дезинфектолог.

Он уточнил, что сейчас заметен резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, однако несущественные всплески фиксировались и до этого. Дубинин подчеркнул, что сейчас необходимо "наблюдать" за ситуацией. Как отметил врач, масочный режим, социальная дистанция и отказ от посещения мест большого скопления людей — это главные меры, которые могут помочь в борьбе с распространением COVID-19 сейчас.