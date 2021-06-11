Победителей конкурса «Герои пера» наградят 23 июня

tobehero.ru / Героям - быть!

Церемония награждения призеров российского конкурса пройдет в среду, 23 июня, в "Москвич Event Hall". Победители и лауреаты получат свои заслуженные награды.

Награды вручат СМИ и отдельным журналистам, судьи отберут лучшие материалы в тематике социальной ответственности. Конкурс организует АНО Центр социальных проектов "Быть человеком". Шорт-лист уже составляет 29 работ из 24 городов Российской Федерации, сообщается на портале Медиагруппы "Патриот".

Телевизионные каналы соревнуются в номинации "ТВ-герой", информационные агентства и порталы — "На линии добра".Лучший социальный проект, который организовали СМИ за прошедший год, получит приз в категории "Социальное партнерство".

Около 800 заявок на участие было получено учредителями. Это стало рекордным количеством за все время существования конкурса.