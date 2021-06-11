Пушков: Украина так ничего и не поняла раз продолжает курс на конфронтацию с РФ

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Украина, вместо того, чтобы попытаться договориться с Россией на счет сохранения хотя бы части транзита газа через свою территорию, продолжает следовать стратегии, присущей западным странам – запугивать Москву и угрожать ей.

Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил председатель Комитета Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя слова главы компании «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко о том, что после завершения строительства российского газопровода «Северный поток – 2» Киев может начать полномасштабную войну.

Эти слова, по мнению Алексея Пушкова, свидетельствуют о том, что украинские власти так ничего и не поняли, и ничему не научились.

«Из Киева часто звучат неумные и безответственные заявления, нацеленные лишь на нагнетание обстановки. Это одно из таких заявлений, — отметил сенатор. — Это пример характерного для Киева примитивного давления, которое они использовали по вопросу о сооружении "Северного потока – "».

Но битву за то, чтобы не дать России и Германии достроить газопровод в обход своей территории Украина уже проиграла, хотя она и оказывала очень сильное давление. Теперь Киев ведет борьбу за то, чтобы помешать введению в эксплуатацию уже построенного «Северного потока – 2».

Федеральное агентство новостей /

«Они продолжают линию на конфронтацию с Россией и угрожают войной. Какая война, кто будет ее вести? Украина объявит войну России из-за того, что будет введен в действие "Северный поток – 2", или НАТО будет воевать с Россией?», — задался вопросами пушков.

В заключение же сенатор отметил, что скорее всего, никакой войны не будет, просто руководство «Нафтогаза» уже не отдает себе отчета в том, что произносит, и поэтому звучат подобные абсурдные вещи.