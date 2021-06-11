Рар: Германия и Франция против членства Украины в НАТО

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Большинство европейцев не хочет, чтобы Украина стала полноправным членом Североатлантического Альянса, и в первую очередь против этого выступают такие политические тяжеловесы ЕС как Франция и Германия.

Такое мнение в эфире политического ток-шоу «60 минут» на канале «Россия-1» высказал немецкий политолог Александр Рар.

«Немцы этого не хотят. И французы, я думаю, не хотят. Большинство европейцев этого не хотят, потому что понимают и сегодня начинают всерьез относиться к тому, что Путин сказал в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности. Что вхождение Украины и Грузии в НАТО означает перешагивание красных линий», — подчеркнул эксперт.

В НАТО, напомнил политолог, все решения принимаются единогласно, и для того. чтобы не допустить вступления Украины в Альянс, достаточно лишь одного голоса против.

wikipedia.org / Ukraine – NATO Commission chaired by the President

В настоящее время за то, чтобы принять Украину в НАТО выступают только Польша и страны Балтии.

«Америка, мне кажется, этого делать не будет. Зачем провоцировать Путина перед встречей в Женеве? Я не думаю, почти уверен, что это не будет стоять на повестке дня. А то бы Украину пригласили наблюдателем на этот саммит (НАТО в Брюсселе)», — заявил Рар.

При этом политолог добавил, что Запад имеет полное право не принимать в состав Североатлантического военного блока такие страны, как Грузия и Украина, основываясь на стратегических соображениях, что лучше не создавать новых поводов для конфликта с Россией, с которой Европа все же стремится наладить отношения.