Роспотребнадзор предложил отменить второй ПЦР-тест при въезде в РФ для вакцинированных

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

Правило, по которому въезжающие в РФ граждане должны предъявлять два ПЦР-теста, могут отменить для вакцинированных. С такой инициативой выступил Роспотребнадзор.

При наличии завершенного курса вакцинации от COVID-19 или приобретенного иммунитета в результате перенесенного заболевания двукратное лабораторное исследование методом ПЦР не требуется, говорится в документе, опубликованном на портале проектов и нормативных правовых актов. Как отмечается, при этом размещение на портале госуслуг информации о наличии вакцинации или результатов исследования на антитела остается обязательным.

Сейчас по приезде в Россию все граждане обязаны сдать два теста на COVID-19 в течение пяти дней с интервалом как минимум в сутки. Требование о сдаче тестов было введено в 2020 году. Оно заменило обязательный двухнедельный карантин.