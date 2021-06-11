Тете Гудкова изменили статус с подозреваемой на обвиняемую по делу о причинении ущерба

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Против компании Ирины Ермиловой, тети Дмитрия Гудкова, выдвинули обвинение в причинении имущественного ущерба.

Предположительно, фирма Ирины Ермиловой нанесла особо крупный ущерб с помощью группы лиц. Об этом заявил адвокат в беседе с корреспондентом РИА Новости. Прежде Ермилова столкнулась с обвинениями со стороны властей столицы и сменила статус: прежде она была лишь подозреваемой.

Сообщается, что родственница Дмитрия Гудкова была заподозрена в злоупотреблении доверием и причинении ущерба бюджету Москвы. Как передает ФАН, компания Ермиловой задолжала департаменту городского имущества более 3 млн рублей.