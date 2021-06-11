Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Тете Гудкова изменили статус с подозреваемой на обвиняемую по делу о причинении ущерба

Общество
68

Тете Гудкова изменили статус с подозреваемой на обвиняемую по делу о причинении ущерба
vk.com / Дмитрий Гудков

Против компании Ирины Ермиловой, тети Дмитрия Гудкова, выдвинули обвинение в причинении имущественного ущерба.

Предположительно, фирма Ирины Ермиловой нанесла особо крупный ущерб с помощью группы лиц. Об этом заявил адвокат в беседе с корреспондентом РИА Новости. Прежде Ермилова столкнулась с обвинениями со стороны властей столицы и сменила статус: прежде она была лишь подозреваемой.

Сообщается, что родственница Дмитрия Гудкова была заподозрена в злоупотреблении доверием и причинении ущерба бюджету Москвы. Как передает ФАН, компания Ермиловой задолжала департаменту городского имущества более 3 млн рублей.

#москва #гудков #ермилова
Росстат опубликовал данные о росте медианной зарплаты за 2020 год
Росстат опубликовал данные о росте медианной зарплаты за 2020 год
Экономика
20:04 | 11 июня
Захарова поставила на место генсека НАТО при помощи эмодзи с бананом
Захарова поставила на место генсека НАТО при помощи эмодзи с бананом
Политика
19:52 | 11 июня
Sina: США потратят $1 млрд на защиту от «вымышленного» гиперзвука РФ и Китая
Sina: США потратят $1 млрд на защиту от «вымышленного» гиперзвука РФ и Китая
Россия и мир
19:50 | 11 июня