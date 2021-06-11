Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Черчесов напомнил экс-арбитру ФИФА Хусаинову Иисуса

Спорт
92

Черчесов напомнил экс-арбитру ФИФА Хусаинову Иисуса
rfs.ru / Российский футбольный союз

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов рассказал о схожести наставника сборной России по футболу Станислава Черчесова с Иисусом.

Сергей Хусаинов сравнил Станислава Черчесова с Иисусом на пресс-конференции "Народной службы новостей". Экс-арбитр ФИФА вспомнил, что тренер сборной России выступал на позиции голкипера, обратив внимание на действия наставника национальной команды во время матчей.

"Вратарь — это последняя надежда на спасение. Посмотрите, какую позицию он занимает — руки в стороны. Это же Иисус! Господи, спаси! Последняя надежда на вратаря. Последняя надежда на Станислава Саламовича, что он сможет достучаться до каждого игрока, выходящего на матч", — заметил Хусаинов.

Завтра сборная России по футболу проведет первый матч на Евро-2020. В Санкт-Петербурге команда Станислава Черчесова сыграет с бельгийцами.

#сборная россии #черчесов #иисус #Хусаинов
Песков назвал причину организации саммита Россия — США
Песков назвал причину организации саммита Россия — США
Политика
18:32 | 11 июня
Журналисты NBC News возьмут интервью у Путина перед саммитом с Байденом
Журналисты NBC News возьмут интервью у Путина перед саммитом с Байденом
Политика
18:26 | 11 июня
Черчесов напомнил экс-арбитру ФИФА Хусаинову Иисуса
Черчесов напомнил экс-арбитру ФИФА Хусаинову Иисуса
Спорт
18:26 | 11 июня