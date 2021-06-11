Черчесов напомнил экс-арбитру ФИФА Хусаинову Иисуса

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов рассказал о схожести наставника сборной России по футболу Станислава Черчесова с Иисусом.

Сергей Хусаинов сравнил Станислава Черчесова с Иисусом на пресс-конференции "Народной службы новостей". Экс-арбитр ФИФА вспомнил, что тренер сборной России выступал на позиции голкипера, обратив внимание на действия наставника национальной команды во время матчей.

"Вратарь — это последняя надежда на спасение. Посмотрите, какую позицию он занимает — руки в стороны. Это же Иисус! Господи, спаси! Последняя надежда на вратаря. Последняя надежда на Станислава Саламовича, что он сможет достучаться до каждого игрока, выходящего на матч", — заметил Хусаинов.

Завтра сборная России по футболу проведет первый матч на Евро-2020. В Санкт-Петербурге команда Станислава Черчесова сыграет с бельгийцами.