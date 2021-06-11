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Песков назвал причину организации саммита Россия — США

Политика
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Песков назвал причину организации саммита Россия — США
Global Look Press / Dmitry Golubovich

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, почему был организован российско-американский саммит.

По его словам, президент России Владимир Путин едет в Женеву из-за "плохих отношений" между Кремлем и Белым домом. Соответствующее заявление пресс-секретарь главы государства сделал в ходе интервью американскому телеканалу CNN.

Стоит отметить, что встреча лидеров государств состоится в Женеве 16 июня. Ожидается, что спикеры обсудят урегулирование двусторонних отношений.

#сша #путин #песков
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