Песков назвал причину организации саммита Россия — США

Global Look Press / Dmitry Golubovich

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, почему был организован российско-американский саммит.

По его словам, президент России Владимир Путин едет в Женеву из-за "плохих отношений" между Кремлем и Белым домом. Соответствующее заявление пресс-секретарь главы государства сделал в ходе интервью американскому телеканалу CNN.

Стоит отметить, что встреча лидеров государств состоится в Женеве 16 июня. Ожидается, что спикеры обсудят урегулирование двусторонних отношений.