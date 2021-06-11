Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

РЖД раскрыла судьбу вагонов-ресторанов в российских поездах

Общество
53

РЖД раскрыла судьбу вагонов-ресторанов в российских поездах
TACC / Daniel Schäfer

Концепцию вагонов-ресторанов в российских поездах планируют изменить, рассказал заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.

От таких составов компания отказываться в любом случае не будет. Об этом Пегов заявил в рамках туристического форума "Путешествуй" в Москве.

"То, что происходит сейчас в вагонах-ресторанах, нам не нравится", — добавил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что считает отличной идеей создание вагона-бани. Политик посоветовал РЖД узнать мнение пассажиров и выяснить, чего они хотят на самом деле, передает сайт 360tv.ru.

#россия #поезд #ржд #вагон-ресторан
Песков назвал причину организации саммита Россия — США
Песков назвал причину организации саммита Россия — США
Политика
18:32 | 11 июня
Журналисты NBC News возьмут интервью у Путина перед саммитом с Байденом
Журналисты NBC News возьмут интервью у Путина перед саммитом с Байденом
Политика
18:26 | 11 июня
Черчесов напомнил экс-арбитру ФИФА Хусаинову Иисуса
Черчесов напомнил экс-арбитру ФИФА Хусаинову Иисуса
Спорт
18:26 | 11 июня