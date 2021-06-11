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Журналисты NBC News возьмут интервью у Путина перед саммитом с Байденом

Политика
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Журналисты NBC News возьмут интервью у Путина перед саммитом с Байденом
kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин даст интервью телеканалу NBC News перед встречей с американским коллегой Джо Байденом в Женеве.

Журналисты покажут полный вариант разговора 14 июня. Интервью Путина американскому журналисту Кейру Симмонсу станет первой подобной беседой за три года. Корреспондент лично прибыл в Москву для разговора с президентом России.

Глава государства давал последнее интервью американским журналистам в июле 2018 года. Оно длилось 34 минуты. Беседа состоялась после встречи Путина с экс-президентом США Дональдом Трампом.

#сша #путин #интервью
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