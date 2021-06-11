Меркель опередит Путина, чтобы усмирить позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Global Look Press / Nord Steram 2/Twitter.com

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена лично посетить Вашингтон для урегулирования возникших разногласий по поводу строительства «Северного потока — 2», передает немецкая газета Handelsblatt. Это станет первым визитом немецкого канцлера после смены власти в США.

На сайте Белого дома уже даже появилась точная дата: 15 июля. Это означает, что американский президент Джо Байден примет немецкого канцлера до его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры в Женеве запланированы на следующий день — 16 июля.

«Президент Байден с нетерпением ждет встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Белом доме 15 июля 2021 года», — указано в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Global Look Press / Darmer/Davids

В американской администрации уточнили, что Меркель и Байден обсудят борьбу с пандемией коронавируса, климатические угрозы, экономические вызовы, а также международную безопасность «на основе общих демократических ценностей».

Однако Handelsblatt раскрывает несколько иную повестку встречи двух политиков. По сведениям издания, главной темой переговоров станет реализация газопровода «СП-2». Якобы немецкие чиновники подготовили несколько способов, как можно урегулировать споры — некоторые меры коснутся и Украины.

Ранее стало известно, что Киев потерпит миллиардные убытки после введения трубопровода в эксплуатацию. По оценке главы компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона, ущерб составит $1,5 млрд долларов. Еще $2-3 млрд будут потеряны в связи с ростом стоимости газа — подорожает его транспортировка из Евросоюза.

Global Look Press / Nord Steram 2/Twitter.com

На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Германию обеспечить «целостность Украины» в преддверии запуска «СП-2». По его словам, Россия не должна использовать газ или энергоресурсы как инструмент принуждения по отношению к Украине или какой-либо другой европейской стране.

«Потенциальна она [Украина] теряет транзитные сборы [от прокачки через ее территорию российского природного газа], если трубопровод ["Северный поток — 2"] идет в обход Украины, и с этим надо что-то делать», — потребовал Блинкен.

С одной стороны, продолжил американский госсекретарь, европейские страны могли бы продлить текущие соглашения с Украиной о прокачке российского газа через ее территорию, с другой — компенсировать Киеву финансовые потери. Еще один вариант — модернизировать энергетическую инфраструктуру самой Украины.

flickr.com / U.S. Department of State

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков полагает, что версия немецкого издания с «СП-2» в центре переговоров выглядит «очень натянуто». Вероятно, при встрече Меркель и Байден подведут итог всему развитию американо-европейских отношений и обсудят, как им дальше двигаться.

«Это, скорее, они так хотят Украину успокоить, потому что она поднимает бучу — мол, мы думали, вы остановите “СП-2”, а вы нас обманули, бросили, кинули. Но нет, смотрите, мы даже специальный саммит устраиваем, на котором будем решать вашу судьбу. По итогам переговоров вы точно не останетесь без денег и не будете брошены», — рассуждает Юшков в беседе с «Политикой Сегодня».

Эксперт убежден, что ни США, ни Германия не готовы выделить Украине экономическую помощь в качестве компенсации за потерянный транзит. При этом обязать энергетическую компанию «Газпром» сохранить полномасштабное снабжение Киева газом после 2024 года (истекает соглашение между Газпромом и Нафтогазом) они также не смогут.

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

«А почему тогда страны, которые построили у себя приемные СПГ-терминалы и сократили закупки российского газа, не платят нам компенсацию? Мы же меньше стали продавать, значит, потеряли деньги. Это абсурд, никто никому ничего платить не будет», — не сомневается Юшков.

Собеседник «ПС» добавил, что на грядущих переговорах Байден даст понять Меркель, что «мяч на стороне Германии», поскольку американцы не ввели дополнительные санкции против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG.

«Новые санкции привели бы к тому, что сами власти Германии оказались бы под вторичными санкциями, как контактирующие с токсичной компанией. На это США не пошли, но теперь будут говорить, что это одолжение Берлину, давайте что-нибудь в ответ», — предположил аналитик.

wikipedia.org / Пресс-служба Президента России

В таких условиях страны могут подписать новые торговые соглашения, например, в области взимания с поставщиков углеродного налога. США, по мнению Юшкова, заинтересованы получить исключение для своих товаров.

Накануне бундестаг ФРГ отклонил резолюцию фракции Союз-90/«Зеленые», которые потребовали отказаться от «Северного потока — 2» и пересмотреть курс в отношении России. За это решение проголосовало большинство немецких парламентариев. Резолюцию поддержала лишь сама экологическая партия, воздержались свободные демократы.