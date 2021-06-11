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Президент Швейцарии может встретиться с Путиным в рамках российско-американского саммита

Политика
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Президент Швейцарии может встретиться с Путиным в рамках российско-американского саммита
wikipedia.org / MBurch / CC BY-SA 4.0

Глава Швейцарии Ги Пармелен планирует встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях российско-американского саммита в Женеве.

Стоит отметить, что Швейцария выступает в качестве переговорной площадки между президентом США Джо Байденом и Владимиром Путиным. Мероприятие запланировано на 16 июня.

Ожидается, что главы государств обсудят ряд вопросов касательно восстановления двусторонних отношений. Кроме того, будет затронута тема борьбы с коронавирусной инфекцией.

#путин #швейцария #ги пармелен
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