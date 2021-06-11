Иммунитет к коронавирусу сформировался у половины жителей Москвы

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Примерно половина жителей российской столицы обладает иммунитетом к коронавирусной инфекции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Иммунитетом к коронавирусу обладает примерно половина населения Москвы. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. Он отметил, что власти города не планируют ужесточать меры, введенные в связи с пандемией. Тем не менее администрация будет держать на особом контроле соблюдение уже имеющихся правил.

"Безусловно, я уже дал такие указания своим службам, будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора. Мы не усиливаем эти требования, но те, которые установлены, надо выполнять", — рассказал он.

Вакцинация остается одним из наиболее эффективных средств профилактики тяжелой формы коронавируса. Она позволяет сформировать иммунитет к заболеванию. Как сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), москвичи могут привиться препаратом "КовиВак" в пяти поликлиниках города.