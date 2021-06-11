Киевский депутат пообещал украинцам деньги за проигрыш РФ в матче с Бельгией

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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, известный своими антироссийскими изречениями, придумал новый способ уколоть Россию. На этот раз политик воспользовался ажиотажем вокруг Евро-2020. Будучи владельцем таксопарка, он пообещал начислить по 50 гривен своим клиентам в случае, если Бельгия обыграет РФ на матче в Санкт-Петербурге.

«Сегодня электричество можно будет не включать, на России будет полыхать всю ночь и весь завтрашний день!», – написал в Telegram-канале киевский депутат.

Ранее Гончаренко отличился тем, что предложил присоединить к Украине Краснодарский край. По его словам, территория Кубани является «этническими землями» Украины.