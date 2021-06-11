Понасенков «обзавелся» особняком XIX века в Петербурге

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Известного историка и режиссера Евгения Понасенкова назначили научным и художественным руководителем исторического дворца в центре Санкт-Петербурга — особняка Мясникова. Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политики Сегодня».

По словам Понасенкова, частный владелец памятника культурного наследия России пригласил его «обустроить культурное пространство» здания по собственному вкусу и начать проводить там концерты классической музыки.

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В первую очередь Понасенков намерен заняться интерьерами дворца: найти мебель и живопись XVIII—XIX веков. В дальнейшем историк и певец будет приглашать в особняк известных музыкантов, а также устраивать выставки шедевров мирового искусства из его частного собрания. Кроме того, в здании могут открыть ресторан с меню XIX века.

Особняк Мясникова был построен в 1857—1859 годах в стиле необарокко.