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Сурков перечислил силовые методы возвращения Украины

Политика
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Сурков перечислил силовые методы возвращения Украины
Федеральное агентство новостей /

Украину "можно вернуть только силой", заявил в интервью WarGonzo бывший помощник президента России Владислав Сурков.

Политик заметил, что сила может быть разной. Есть военная, есть сила спецслужб, она другая. Также есть "мягкая", и сила экономического или политического влияния, передает слова Суркова РИА Новости.

По словам экс-помощника президента, Россия сейчас находится в выигрыше от сложившейся международной ситуации, в то время как мир "устает от Украины".

На фоне ситуации в Донбассе отношения Москвы и Киева ухудшились. Украинские власти неоднократно обвиняли РФ во вмешательстве во внутренние дела государства. Россия не раз заявляла, что не принимает участия во внутриукраинском конфликте.

#сурков #украина #интервью
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