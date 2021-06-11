В Москве начнут тщательнее следить за соблюдением мер по коронавирусу

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Власти Москвы объявили об усилении проверок летних веранд в заведениях общепита столицы для соблюдения мер безопасности по коронавирусу.

Согласно заявлению главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, количество проверок на соблюдение противоэпидемиологических мер будет увеличено в период июньских праздничных дней. Об этом сообщает РИА Новости. По словам Немерюка, за сутки в столице провели уже более двух тысяч проверок.

Благоприятная ситуация с коронавирусом в России — заслуга Роспотребнадзора. Как сообщалось ранее, об этом в беседе с ФАН заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.