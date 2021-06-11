Сатановский: возможно, Байдену действительно лучше поспать на встрече с Путиным

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Престарелые советские лидеры Леонид Брежнев и Константин Черненко, бывшие в свое время героями многочисленных анекдотов, по сравнению с нынешним президентом США Джо Байденом просто бодрые и спортивные молодые люди.

Об этом в личном Telegram-канале с юмором пишет известный российский политолог Евгений Сатановский, комментируя совет, который Байдену перед встречей в Женеве с президентом РФ Владимиром Путиным дал бывший глава Белого дома Дональд Трамп – «не засыпать».

По мнению эксперта, этот совет Трампа наилучшим образом иллюстрирует состояние здоровья 78-летнего американского президента.

«Брежнев или Черненко в их худшие годы по сравнению с ним — бодрые, спортивного типа молодые люди. Тяжело больной человек, контролируемый своим окружением и стоящими за ним людьми…», — рассуждает Сатановский.

При этом он задается вопросом, кто же при таком президенте на самом деле управляет Америкой?

Не чиновники, потому что они постоянно дерутся между собой, конкурируя за власть и полномочия своих ведомств. И не Конгресс, потому что находящиеся там люди управляют лишь своими офисами.

«Корпорации? Б-же, благослови и спаси от них Америку! Теневое «глубинное» правительство? А оно есть? Помимо всего того змеиного клубка лоббистов, бюрократов, представителей и радетелей различных меньшинств, СМИ и хозяев социальных сетей, которые друг друга любят, как собака палку… Нет, нас и китайцев они любят еще меньше, но в России и Китае хотя бы ясно, кто командует парадом», — пишет эксперт.

Также, по его словам, можно с полной уверенностью сказать, что Америкой управляют не военные, не ФБР, не ЦРУ и никакие другие местные спецслужбы.

instagram.com / @evgeniisatanovskii

При этом политолог объясняет, что вопрос о том, кто же на самом деле управляет Америкой, совсем не праздный, особенно в преддверии назначенного на 16 июня американо-российского саммита на высшем уровне.

«Вот-вот Путин встречается с Байденом в Женеве. О чем они будут говорить, можно только гадать. О чем могут и могут ли в принципе о чем-то конкретном договориться, тем более. Не исключено, что не могут, — допускает Сатановский. Просто зафиксируют позиции и разъедутся в разные стороны. Все остальное — по принципу "темна вода во облацех"».

А иллюзий о намерения американцев по отношению к России, и о том к чему могут привести заключенные с ними соглашения, уже ни у кого не осталось. И это главное отличие нынешнего саммита, от прошедшей в Женеве 30 лет назад встречи президента США Рональда Рейгана с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым.

Эйфория, по словам Сатановского, закончилась, доверия ноль и никакого желания строить из себя идиотов. Поэтому, может быть Джо Байдену было бы и в самом деле подремать на встрече с российским президентом.