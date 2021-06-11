Крисевич стал фигурантом уголовного дела за перформанс на Красной площади

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Художника-акциониста Павла Крисевича задержали за стрельбу на Красной площади. В его отношении возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

Молодой человек стрелял из охолощенного оружия в центре Москвы. Сотрудники полиции задержали его и доставили в отдел по району Китай город. Решается вопрос об избрании Крисевичу меры пресечения, сообщили в столичном главке МВД.

В прошлом году художник устроил перформанс перед зданием ФСБ в образе Иисуса Христа. Он установил крест, разбросал вокруг горящую бумагу и залез на табурет. Стражам порядка пришлось уносить хулигана на руках, потому что он отказывался уходить.