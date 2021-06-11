Трамп навлек на себя и Байдена волну ненависти от британцев

Федеральное агентство новостей / whitehouse.gov / kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Бывший президент США Дональд Трамп посоветовал действующему главе государства Джо Байдену не уснуть на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Заявление Трампа выглядит иронично, учитывая, что он часто называл Байдена «сонным Джо», а тот, в свою очередь, нередко попадал в курьезные ситуации с оговорками в своих речах.

Читатели Daily Mail по-разному восприняли пожелание Трампа. Одни поддержали республиканца и резко высказались об американском лидере. Многие выразили мнение, что по сравнению с Байденом, Трамп хотя бы «смешной», передает «ИноСМИ».

«Настоящее позорище — это сколько глупых американцев проголосовали за маразматика Джо», — написал The Popppster.

«Байден — идиот, а Камала — еще хуже. Гнусные люди», — высказался AlfrigginEinstein.

instagram.com / kamalaharris

Другие пользователи же не стесняясь в выражениях «прошлись» по Трампу и его деятельности на посту президента США. Некоторые предположили, что Трамп уже утратил свою популярность и такими шутками в сторону главы Белого дома просто пытается привлечь к себе внимание.

«С ума сойти. Бывший президент лезет с такими вульгарными советами нынешнему. На какой мы вообще планете? Трамп — неудачник-грубиян с двумя импичментами, обреченный на один срок. Никакого класса», — считает jellybeanU. S. A..

«Что, Донни, близок локоток, да не укусишь? А ведь Сонный Джо тебя поколотил. Смирись, неудачник!» — прокомментировал Vavavoo.

Были и читатели, которые обвинили республиканца в том, что он бездействовал в разгар пандемии коронавируса, из-за чего умерли сотни тысяч американцев, а годы его правления назвали «стыдом на весь мир».

Однако в разгар споров между пользователями Сети досталось не только Трампу, но и Байдену, и даже 44-му президенту США Бараку Обаме.

«Да Барри [Барак Обама] рот не затыкает. Дня не проходит, чтобы он что-нибудь не ляпнул — к ужасу миллионов американцев», — заявил Westcoastrepub.

«Настоящее позорище — это сколько глупых американцев проголосовали за маразматика Джо», — отметил The Popppster.

wikipedia.org / Michael Vadon

В обращении к Байдену Трамп также вспомнил о своей встрече с Путиным в 2018 году. Экс-президент США считает, что тогда саммит прошел великолепно и Соединенные Штаты смогли заручиться уважением лидера России.