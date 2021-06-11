Кот Ахилл «предрек» исход в матче между сборными Италии и Турции

Невские Новости / Анна Карпова

Сборная Италии победит в матче против Турции в рамках чемпионата Европы. Об этом стало известно из предсказания петербургского кота Ахилла.

Первое предсказание кота Ахилла касалось сборной Италии. Пушистый "провидец" предрек победу спортсменам в матче против Турции. Предсказание состоялось в городском пресс-центре Санкт-Петербурга.

Перед котом поставили две миски с кормом, из них он выбрал ту, рядом с которой находился флаг Италии. В настоящий момент сборные Италии и Турции готовятся к поединку в рамках Евро-2020, который состоится в Риме.