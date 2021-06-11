Созданные японскими учеными наушники могут измерять уровень алкоголя в крови человека

pixnio.com / Corey Nlaz

Специальный прибор, который может измерять уровень алкоголя в крови человека через кожу, разработали японские инженеры.

Для этого они использовали обычные наушники и модифицировали их. По словам специалистов, устройство способно отслеживать выделяющиеся через кожу ушей пары этанола.

Если алкоголь обнаружен, то в наушниках загорается световой индикатор. Его яркость указывает на концентрацию спирта. Наушники уже протестировали на добровольцах.

Ранее ученые из Японии заявили, что человек может обзавестись способностью к эхолокации. Участие в исследовании приняли 15 человек, передает сайт 360tv.ru.