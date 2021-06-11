В Сети появилось фото обложки Time с Путиным «в глазах» Байдена

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Американский журнал Time посвятил свежий номер предстоящей встрече президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Журнал известен своими необычными обложками. На этот раз художник нарисовал американского лидера, в очках которого отражается Путин.

Встреча глав государств пройдет в Женеве 16 июня. Ожидается, что спикеры обсудят пути выхода из политического кризиса между странами.