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В Сети появилось фото обложки Time с Путиным "в глазах" Байдена

Политика
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В Сети появилось фото обложки Time с Путиным «в глазах» Байдена
instagram.com / @joebiden

Американский журнал Time посвятил свежий номер предстоящей встрече президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Журнал известен своими необычными обложками. На этот раз художник нарисовал американского лидера, в очках которого отражается Путин.

Встреча глав государств пройдет в Женеве 16 июня. Ожидается, что спикеры обсудят пути выхода из политического кризиса между странами.

#путин #байден #time
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