В Сети появилось фото обложки Time с Путиным «в глазах» Байдена

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Американский журнал Time посвятил свежий номер предстоящей встрече президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Журнал известен своими необычными обложками. На этот раз художник нарисовал американского лидера, в очках которого отражается Путин.
Biden takes on Putin https://t.co/8o1tsTV7LD pic.twitter.com/TQGYoSYDF6— TIME (@TIME) June 11, 2021
Встреча глав государств пройдет в Женеве 16 июня. Ожидается, что спикеры обсудят пути выхода из политического кризиса между странами.