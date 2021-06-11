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Дипломат Исаков назвал причину ухудшения российско-литовских отношений

Политика
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Дипломат Исаков назвал причину ухудшения российско-литовских отношений
pixabay.com /

Отношения между Москвой и Вильнюсом продолжают оставаться на самом низком уровне, констатировал посол России в Литве Алексей Исаков.

По его словам, это происходит в связи с нежеланием Вильнюса перейти к позитивной повестке дня. Литовские власти не хотят отказываться от антироссийской риторики и провокационных выпадов, отметил дипломат.

"В наших двусторонних отношениях мало что изменилось, они продолжают оставаться на самом низком уровне", — сказал Исаков в интервью литовским СМИ.

Российский посол убежден, что подобная ситуация является невыгодной для самих литовцев. Значительная доля потенциала в экономических, культурных и других связях остается незадействованной, объяснил он.

Москва исходит из того, что в странах есть запрос на здоровые двусторонние отношения. Россия придерживается подхода, основанного на взаимном уважении и готовности к сотрудничеству, подчеркнул дипломат. Он выразил надежду, что и Вильнюс осознает важность нормализации диалога.

#россия #литва #исаков
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