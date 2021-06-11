В Риге арестовали депутата, подозреваемого в «шпионаже» в пользу РФ

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Латвийского депутата арестовали в Риге по подозрению в "шпионаже" в пользу России.

Речь идет о лишенном неприкосновенности оппозиционном депутате Сейма (однопалатного парламента) Янисе Адамсонсе. Именно его подозревают в шпионаже в пользу России. Как сообщает агентство LETA, заседание состоялось 11 июня в суде Видземского предместья города Риги.

"Решение суда можно оспорить в Рижском окружном суде", — передают журналисты.

Ранее глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что Польша и Латвия уже очень давно страдают тяжелой формой русофобии. По его словам, задержанный депутат Адамсонс является достаточно известным в Латвии парламентарием, он отстаивал интересы русскоговорящих граждан в стране.