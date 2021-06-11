Специалист рассказал о последствиях увеличения ЦБ ключевой ставки

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ЦБ России 11 июня поднял ключевую ставку до 5,5%. Чем это обернется для россиян, рассказал ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов.

Своим мнением он поделился в интервью телеканалу "360". По словам специалиста, Центральный банк таким решением хочет повлиять на рост инфляции в стране, и тем самым ограничить рост денежной массы.

Увеличение ключевой ставки непосредственным образом отразится на уровне процентов по займам. К сожалению для граждан, которые намереваются взять кредиты, ставки по ним вырастут. Однако обратной стороной медали станет повышение процентов по депозитам. Для россиян, хранящих деньги в банках, это позитивная информация.

Колганов считает, что предпосылок для следующего увеличения ключевой ставки нет. По его мнению, прогнозы свидетельствуют, что инфляция к концу года будет снижаться.