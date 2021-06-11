Курс на выход из кризиса. Главное с пресс-конференции главы Центробанка

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Центробанк третий раз подряд за последние полгода поднял ключевую ставку. Она выросла на 0,5 процентного пункта и теперь составляет 5,5% годовых, что соответствует уровню, который был в апреле-июне 2020 года.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции озвучила курс развития российской экономики, направленный на выход из кризиса после пандемии коронавируса. Все самое важное — в материале «Политики Сегодня».

Кредиты и вклады

По словам специалистов, рост ключевой ставки для обычных граждан представляет собой две стороны одной медали. Тем, кто планирует взять кредит, это сулит повышение процентов переплаты. А вот людям, имеющим в банках вклады, напротив, принесет дополнительный доход. Набиуллина между тем сообщила, что показатель продолжит расти.

«Что касается повышения ставки в июле - да, с большой вероятностью, но, конечно, исключать паузу тоже нельзя, потому что в нашей жизни, которая гораздо богаче прогнозов, могут случаться разного рода непредвиденные обстоятельства, могут быть такого рода обстоятельства, которые потребуют взятия паузы», – отметила глава ЦБ.

Центробанк обещает перестать повышать ставку после того, как уровень инфляции в стране начнет стабильно снижаться.

ФБА «Экономика сегодня» /

Инфляция

Регулятор выразил беспокойство темпами инфляции в стране. По словам руководителя Центробанка, средний рост цен за три месяца весны достиг пятилетнего максимума — такого не наблюдалось с января 2016 года. По данным на 7 июня, годовая инфляция превысила прогнозные показатели и достигла 6,15%. Возвращение этого показателя к привычным 4% в ЦБ ожидают не раньше второй половины следующего года.

«На наш взгляд, инфляция начнет снижаться осенью. Это будет происходить по причине двух факторов: первый - это эффект базы, а второй - это влияние нашей денежно-кредитной политики», – отметила Набиуллина.

ВВП

Набиуллина отметила, что внутренний валовый продукт (ВВП) России выйдет на допандемийный уровень уже этим летом. По данным регулятора, к концу года рост составит 3-4%. При этом в Минэкономразвития полагают, что в июле этот показатель может увеличиться, если экономика продолжит восстанавливаться темпами, заданными на апрельском заседании.

«Оперативные индикаторы свидетельствуют об устойчивом росте потребительского и инвестиционного спроса. По оценкам Банка России, потребительская активность в целом достигла уровней до начала пандемии. Продолжается активное восстановление сектора услуг населению», – подчеркнула глава Центробанка.

Ипотека

В ЦБ сообщили также о стабильно растущих темпах ипотечного кредитования, как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Каждый год число выданных займов на покупку жилья в России стабильно возрастает на 25%. Это вызывает беспокойство у регулятора, поскольку происходит это в основном за счет людей с высокой долговой нагрузкой.