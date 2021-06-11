С бывшего заммэра Томска сняли обвинение в пособничестве Кляйну

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Следственный комитет снял обвинение с бывшего заместителя мэра Томска по вопросам безопасности Евгения Сурикова. Ему вменяли пособничество мэру Ивану Кляйну в реализации «Незаконного участия в предпринимательской деятельности». Об этом сообщил сам фигурант на судебном заседании 11 июня.

Однако, по версии СМИ, Суриков остается обвиняемым по делу о получении взятки.

Напомним, Кляйна задержали в ноябре 2020 года во время утреннего совещания по делу о деятельности личного бизнеса, компании «Томское пиво».