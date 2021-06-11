Руцкой посоветовал Путину быть жестче с США

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Президенту России Владимиру Путину следует вести более жесткий диалог с США и на предстоящем саммите прямо спросить главу Белого дома Джо Байдена, когда Запад перестанет развивать агрессивную риторику в адрес РФ. Такого мнения придерживается Герой Советского Союза, бывший вице-президент РФ Александр Руцкой.

Бывший военный считает, что России давно пора дать достойный отпор враждебным действиям Соединенных Штатов.

«Нужно действовать жестче, а не проявлять "озабоченность" по поводу и без. Поэтому и хамят нам на каждом шагу, без оснований объявляют нам санкции, еще и склоняют к таким же действиям европейские государства», — рассказал «Политике Сегодня» генерал-майор авиации.

Руцкой отметил, что США позволяют себе вводить односторонние санкции и вести «убийственную деятельность», в то время как Москва не отвечает взаимным давлением на Вашингтон.

«Это откровенное хамство в отношении нашей страны. И с какой целью это делается? <...> Российскому президенту нужно занять жесткую позицию. Надо задать Байдену конкретные вопросы о том, когда это все будет прекращено, когда прекратится зарубежная риторика по обвинению России во всех возможных грехах», — возмутился политический деятель.

Генерал-майор полагает, что если Россия и США не найдут общий язык на грядущей встрече лидеров двух держав, то «все может закончиться плохо».

В преддверии Дня России Руцкой дал большое интервью «ПС», рассказав о работе с Борисом Ельциным, современной экономике и положению дел во внешней политике РФ.