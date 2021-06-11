Подписанный Путиным закон предполагает завершение газификации до 2030 года

kremlin.ru / Администрация президента России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о реализации масштабного проекта по "социальной газификации" страны. Стали известны сроки завершения реализации инициативы.

Согласно указу, до 2023 года газ будет доставлен к участкам, которые удалены от трубы не более, чем на 200 метров. Таким образом, проект позволит обеспечить ресурсом дом в 300 "квадратов". Согласно плану, на некоторых участках проведение труб будет осуществляться за свой счет. Тем не менее государство установит жесткое регулирование ценовой политики.

Газификация также состоится в комплексном формате бесплатно для граждан: будут построены внутрипоселковые, а также газопроводы-вводы вплоть до границ участков. Предполагается, что проект будет завершен не позднее 2030 года. При этом инициатива должна быть реализована не менее, чем на максимально возможные технически 82,9%.