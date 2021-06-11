Варшава резко отреагировала на критику судебной реформы Польши в Евросоюзе

pixabay.com /

Министерство юстиции Польши не оценило критику судебной реформы государства со стороны европейского сообщества.

Глава польского ведомства Збигнев Зебро назвал Евросоюз антидемократическим. Министр заявил, что официальный Брюссель не соблюдает верховенство права.

Так руководитель Минюста отреагировал на решение Еврокомиссии, посчитавшей, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий должен отозвать из Конституционного суда свой запрос с просьбой подтвердить превосходство конституции страны над законодательством ЕС.

Ранее профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский рассказал о причинах русофобии у некоторых польских политиков. По его словам, это связано с отношением к американским "покровителям".