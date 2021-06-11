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Путин подписал закон о служебной тайне в области обороны

Армия
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Путин подписал закон о служебной тайне в области обороны
kremlin.ru / Администрация президента России

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, вводящий в законодательство страны понятие служебной тайны в области обороны.

Отмечается, что теперь к категории "конфиденциальных" относятся данные при реализации мероприятий в указанной сфере, которые не составляли государственную тайну и не являлись общедоступными.

Служебную тайну в области обороны будут составлять сведения, распространение которых может нанести вред при выполнении указанных мероприятий, говорится в документе.

Подчеркивается, что подобного рода информация имеет ограниченный доступ и не подлежит разглашению. За ее распространение предумострено наказание.

#путин #закон #служебная тайна
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