Псаки провела аналогию между президентством Трампа и «Игрой престолов»

Кадр из сериала «Игра престолов» /

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сравнила стиль руководства администрации экс-президента США Дональда Трампа с телесериалом "Игра престолов".

По ее словам, при действующем главе государства Джо Байдене не наблюдается столько драматических событий, как при его предшественнике. Инциденты при Трампе напоминали события популярного телесериала, подчеркнула пресс-секретарь.

"Здесь (в администрации Байдена. — Прим. ред.) не наблюдается много драматичных событий в духе "Игры престолов", из-за чего создается впечатление, что произошел некий... сдвиг по сравнению с последними четырьмя годами", — заявила Псаки.

Она также ответила на вопрос журналистов об утечках информации из Белого дома. Администрация действующего президента в первую очередь опирается на принципы труда и командной работы, добавила пресс-секретарь.