С небес на землю. Дипломат назвал последствия денонсации меморандума об «открытой суше»

Федеральное агентство новостей /

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое прекращает действие меморандума о понимании между правительствами США и России в отношении «открытой суши». Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 10 июня.

Уточняется, что такое решение правительство страны приняло по предложению МИД РФ. Согласно постановлению, внешнеполитическое ведомство должно будет уведомить американскую сторону о денонсации меморандума.

По мнению экспертов, «закрытие суши» — это следствие выхода России из Договора об открытом небе (ДОН). Однако подобный отказ от соглашений, долгое время выступавших оплотом доверия между державами, позволит сторонам «огульно» обвинять друг друга в нарушении каких-либо договоренностей.

wikipedia.org / Public Domain

О чем был меморандум?

К так называемому «пониманию» Россия и США пришли в Вашингтоне 17 июня 1992 года. Тогда стороны заявили о желании создать «твердую и прочную» основу для открытых дипломатических отношений, а также избавиться от отголосков холодной войны и пережитков недоверия.

Меморандум состоял лишь из двух статей. Первая упраздняла понятие «закрытых зон» — с того момента представители Вашингтона и Москвы могли свободно посещать большую часть территорий друг друга, если для этого не требовалось особого допуска.

Согласно второй статье документа, дипломатам и консулам не требовалось получать специального разрешения на передвижение любым видом транспорта. Кроме того, им предоставляли возможность приобретать билеты и получать гостиничные и другие услуги в ходе поездки.

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О намерении российского МИД денонсировать меморандум по «открытой суше» стало известно еще в середине апреля. Тогда глава ведомства Сергей Лавров посетовал на то, что американцы полностью игнорируют требования к дальним поездкам дипломатических сотрудников.

По его словам, некоторые категории дипломатов (кроме старшего состава) должны уведомлять власти страны о том, если они планируют выезжать за 25-мильный (40-километровый) радиус вокруг столицы или города, где находится генконсульство.

«Американцы полностью игнорируют требования какие-либо уведомления отправлять. Мы решили начать процедуру денонсации этого соглашения. И уже будем, наверное, подходить к поездкам дипломатов за пределы городов их базирования в индивидуальном порядке», — заявил Лавров.

/ Пресс-служба МИД РФ

В пример глава МИД РФ привел апрельский случай, когда представители аппарата военного атташе США «без какого-либо уведомления путешествовали по Центральной России». На соответствующее требование они указали, что «не будут этим заниматься», рассказал Лавров.

По мнению министра, денонсация меморандума также станет ответом на новые санкции США против России. 15 апреля Белый дом ввел очередной пакет ограничений: из страны были высланы десять сотрудников российской дипломатической миссии. В указе президента США Джо Байдена говорилось, что в состав также вошли «представители российских спецслужб».

Что это значит?

Выход России из ДОН и меморандума по «открытой суше» означает, что теперь наше государство будет фактически изолировано от США как с воздуха, так и с суши, объяснил корреспонденту «Политики Сегодня» руководитель информационного офиса Совета Европы в РФ, доцент МГИМО Николай Топорнин.

Prt Scr youtube.com / Минобороны России

«Раньше дипломатические представители могли иметь доступ по заявке в наши закрытые зоны — в первую очередь военные объекты. Иностранные специалисты могли их посетить и убедиться, что все соответствует требованиям. Теперь получается, что и с воздуха нельзя будет облетать нашу территорию, и теперь объекты на суше будут закрыты для посещения», — рассказал Топорнин.

Эксперт обратил внимание, что главным вопросом российско-американских отношений выступает уровень доверия в стратегической сфере. На сегодняшний день обе державы располагают ядерным арсеналом, который может нанести значительный ущерб не только друг другу, но и остальным странам.

«До сегодняшнего дня действовал целый набор соглашений в этой сфере, которые были подкреплены мерами доверия. Но сегодня мы констатируем, что происходит снижение инструментов верификации мер доверия», — отметил Топорнин.

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Собеседник издания посетовал на то, что с этих пор стороны могут начать руководствоваться «непроверенными сведениями, небылицами и журналистскими домыслами» и на этой базе развязывать информационную кампанию.

«Конечно, ничего хорошего. Стороны могут более “огульно” обвинять друг друга в нарушении тех или иных договоренностей, потому что мер проверки практически не будет. Это скажется на отношениях России и США. Они и так испорчены до уровня холодной войны. Дальше уже точка или красная линия, когда хуже некуда», — подытожил дипломат.

Ранее стало известно, что жители США предрекают Джо Байдену провал на саммите в Женеве, где он встретится с российским лидером Владимиром Путиным.