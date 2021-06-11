Историк Павленко рассказал, за что англосаксы не могут простить Россию

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Упорство, с которым Советский Союз боролся против гитлеровской Германии в ходе Великой Отечественной войны, поломало планы США и Великобритании стать единоличными победителями и создать собственный миропорядок.

Об этом, выступая на прошедшей в Москве пресс-конференции, рассказал историк и политический обозреватель Владимир Павленко, слова которого приводит информационный портал «ПолитНавигатор».

Изначально, по словам историка, американцы и британцы, рассчитывали, что в ходе тяжелой войны СССР и гитлеровская Германия измотают и истощат друг друга, что позволит англосаксам победить и тех, и других по итогам Второй мировой войны. Однако привести этот план исполнение помешало упорство русских, с которым те отстаивали свободу своей страны.

«Стратегия Запада в преддверии войны заключалась в сталкивании лбами Германии и СССР, чтобы затем продиктовать тем и другим свою волю. Об этом свидетельствовал наш легендарный разведчик-нелегал Юрий Иванович Дроздов. В июне 41-го года в этом же самом признавался и будущий президент США Гарри Трумэн», — напомнил Павленко.

По англо-американскому плану, США и Великобритания должны были дождаться подходящего момента, чтобы вступить в войну на собственных условиях, а затем вернуться к своему проекту миропорядка. Между строк об этом написано даже в Атлантической хартии, подчеркивает историк.

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«Ялтинско-потсдамская система – результат сложенного итогами войны баланса, который не устроил Запад, — добавил Павленко в заключение. — Поэтому она подвергалась постоянным атакам – от фальсификаций до попыток закрепления ядерной монополии Запада, до эскалации противостояния до уровня Карибского кризиса».

Напомним, ранее, 9 июня, историк Владимир Павленко, выступая на круглом столе по теме «80-летие начала Великой Отечественной войны: правда и мифы истории», который прошел в пресс-центре информационного агентства REGNUM, заявил, что вся логика развития нынешней западной цивилизации ведет к тому, чтобы ответственность за Вторую мировую войну была переложена на СССР.

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Нацизм, по словам эксперта, был предтечей глобализма, к которому стремится развитие Запада, а гитлеровский режим стал его генеральной репетицией. Но так как нацизм проиграл в войне, Запад стремится с одной стороны от него отмежеваться, а с другой стороны – его выгородить, переложив всю ответственность на Советский Союз, поэтому там периодически и совершаются попытки фальсифицировать исторические факты.