МВД России просит граждан помочь в розыске Жданова

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Соратник осужденного блогера Алексея Навального Иван Жданов объявлен в федеральный розыск. Информация об этом появилась в базе данных МВД.

Предположительно, такие меры связаны с одним из множества уголовных дел, фигурантом которых он является, сообщил адвокат Жданова Владимир Воронин.

В отношении экс-директора ФБК* (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) возбуждены уголовные дела о невыплате 29 млн рублей предпринимателю Евгению Пригожину и создании НКО, посягающей на личность граждан. Подозреваемыми по второму делу также являются Алексей Навальный и Леонид Волков.

* НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России