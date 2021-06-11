Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

МВД России просит граждан помочь в розыске Жданова

Происшествия
/ Обновлено: 11 июня 2021 15:05 84

МВД России просит граждан помочь в розыске Жданова
instagram.com / @ioannzh

Соратник осужденного блогера Алексея Навального Иван Жданов объявлен в федеральный розыск. Информация об этом появилась в базе данных МВД.

Предположительно, такие меры связаны с одним из множества уголовных дел, фигурантом которых он является, сообщил адвокат Жданова Владимир Воронин.

В отношении экс-директора ФБК* (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) возбуждены уголовные дела о невыплате 29 млн рублей предпринимателю Евгению Пригожину и создании НКО, посягающей на личность граждан. Подозреваемыми по второму делу также являются Алексей Навальный и Леонид Волков.

* НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России

#жданов #фбк #федеральный розыск
Ищу мэра. В Кургане едва не сорвались выборы главы из-за отсутствия кандидатов
Ищу мэра. В Кургане едва не сорвались выборы главы из-за отсутствия кандидатов
Региональная повестка
15:20 | 11 июня
Натанзон: отношения России и Запада испортились гораздо раньше 2014 года
Натанзон: отношения России и Запада испортились гораздо раньше 2014 года
Россия
15:19 | 11 июня
Подписанный Путиным закон предполагает завершение газификации до 2030 года
Подписанный Путиным закон предполагает завершение газификации до 2030 года
Общество
15:19 | 11 июня