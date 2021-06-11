Ключевая ставка Банка России выросла на 50 базисных пунктов

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Банк России повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — с 5% до 5,5% годовых. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте регулятора.

Как отмечается в пресс-релизе, российская и мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось. При этом в РФ наблюдается тенденция ускорения инфляции, которая составляет более 6%.

ЦБ подчеркнул, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики роста цен на товары и услуги. Регулятор также будет учитывать ситуацию с развитием экономики и риски со стороны финансовых рынков.