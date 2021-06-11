Мэр Риги: Флаг Белоруссии — это всего лишь декорация

pixabay.com /

Мэр Риги Мартиньш Стакис прокомментировал замену флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии. По его словам, акция не была спонтанной: ее согласовали с МИДом, коллегами по коалиции и заместителями.

«Флаг для меня был символом этого режима, и я не думаю, что в городе Рига должны быть такие символы. Это была реакция, как я уже говорил, на его международный бандитский поступок», — был категоричен рижский мэр.

Ранее Стакис вместе с главой латвийского МИД заменили белорусские знамена на бело-красно-белое полотнище, которое используется оппозицией Минска. Новый флаг появился на центральной площади Риги, где также были расположены флаги других стран — участниц хоккейного состязания.

Global Look Press / Simon HastegÃ…Rd

«Флаги, которые в городе, это декорация. Так же, как, например, декорация к Рождеству. И Рига может принимать решения, какие декорации будут во время каких-то праздников, а каких не будет, это не официальный протокол, где вешать флаг», — приводит слова Стакиса издание LSM.lv. LSM.lv Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/hockey/news-4373633-mer-rigi-prokommentiroval-zamenu-flaga-belarusi-na-chm-2021-v-latvii.html?utm_source=copypaste.

Мэр Риги добавил, что бурная реакция действующей власти Белоруссии на произошедшее демонстрирует, что для нее решение Латвии заменить флаг было «очень болезненным».

«Я думаю, равнодушие — это как раз то, чего они ожидали, что реакция Евросоюза будет никакой. Но все получилось иначе», — подытожил Стакис.

На фоне инцидента Минск принял решение выслать посла Латвии и других сотрудников.