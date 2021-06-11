Крисевич задержан в центре Москвы за перформанс со стрельбой

Pr Scr Instagram / @pavelkrisevich

Правоохранительные органы задержали художника-акциониста Павла Крисевича за попытку устроить стрельбу на Красной площади.

Художник успел сделать несколько залпов до того, как его обезвредили и отобрали оружие, сообщает ТАСС.

"По предварительным данным, Крисевич стрелял из охолощенного пистолета Макарова", — прокомментировали ситуацию представители органов.

Адвокат художника рассказал, что Крисевича отправили в ОМВД Китай-города, где тот и находится на данный момент.