Крисевич задержан в центре Москвы за перформанс со стрельбой

Pr Scr Instagram / @pavelkrisevich
Правоохранительные органы задержали художника-акциониста Павла Крисевича за попытку устроить стрельбу на Красной площади.
Художник успел сделать несколько залпов до того, как его обезвредили и отобрали оружие, сообщает ТАСС.
"По предварительным данным, Крисевич стрелял из охолощенного пистолета Макарова", — прокомментировали ситуацию представители органов.
Адвокат художника рассказал, что Крисевича отправили в ОМВД Китай-города, где тот и находится на данный момент.