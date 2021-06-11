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Черноморский флот РФ начал масштабные учения в Крыму

Россия
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Черноморский флот РФ начал масштабные учения в Крыму
Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

В Крыму начались масштабные военные учения, в которых задействована авиация Черноморского флота и зенитный ракетный полк.

«Мероприятия боевой подготовки проводятся в районах аэродромов базирования самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота», — отметили в пресс-службе ЧМФ.

В учениях, целью которых является отработка слаженности расчетов и батарей полка при оборонительных работах, будут задействованы самолеты Су-24М, Су-24МР, Су-30СМ, АН-26, Бе-12 и вертолеты - всего 15 единиц.

В пресс-службе Черноморского флота уточнили, что учения плановые. Однако в это же время ожидается заход в Черное море американского эсминца «Лабун» с крылатыми ракетами «Томагавк» и «Гарпун».

#россия #крым #общество #черноморский флот
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