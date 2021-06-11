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Австрийский суд рассмотрит дело об убийстве выходца из Чечни 6 августа

Происшествия
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Австрийский суд рассмотрит дело об убийстве выходца из Чечни 6 августа
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Дело об убийстве выходца из РФ чеченского происхождения Мартина Бека (Мамихана Умарова) в Австрии рассмотрят 6 августа.

Заседание будет проходить с соблюдением повышенных мер безопасности, сообщил представитель Земельного суда Корнойбурга Вольфганг Шустер-Крамер. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Подозреваемого в убийстве Умарова задержали в 2020 году. Выйти на него правоохранителям помог телохранитель убитого. На время расследования предполагаемого убийцу заключили под стражу за другие преступления, совершенные ранее. В мае ему было предъявлено обвинение.

#суд #австрия #чеченец
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