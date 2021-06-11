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Украинцев будут угощать пивом за каждый гол бельгийцев в ворота России

Спорт
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Украинцам будут наливать пиво за каждый гол бельгийцев в ворота России
Nation News / Юлия Нуртдинова

Координаторы фан зоны Lviv Fan Festival во Львове пообещали бесплатно наливать по 100 бокалов пива за каждый гол, который сборная Бельгии забьет в ворота россиян. Об этом организаторы объявили в своем Instagram-аккаунте.

«100 бокалов пива за каждый забитый гол Бельгии в ворота России! Выпьем за здоровье Де Брюйне и Лукаку!» — подписали пост авторы.

Украинцам будут наливать пиво за каждый гол бельгийцев в ворота России
instagram.com / @lvivfanfestival

Матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Бельгии состоится 12 июня в 22:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге. 

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться еще в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия были отменены по всему миру.

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